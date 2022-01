Leonardo Schwebel se gastó al menos cuatro minutos en el regaño que hizo a los antivacuna y que está siendo tendencia en muchos países.

“Son unas moscas, y a las moscas no se les convence de que sean abejitas, les gusta estar en la popó (…) a las moscas, quédense en la popó, no me importan, pero sí me importa que no me contagien”, recalcó.

En medio de su intervención, Leonardo Schwebel dijo que los antivacuna tienen la libertad de ser “imbéciles” al no querer vacunarse. Sin embargo, insistió en que esa decisión no les da derecho a contagiar a los demás.

Por último, el presentador recordó la necesidad de respetar el uso del tapabocas, más aún cuando hay quienes se oponen al biológico.

"¡Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocaaas!", agregó Schwebel ante de salir del set.