Jaime Bayly revela el momento en el que supo que era bisexual: los hombres lo dejaron anonadado

Sin duda alguna, el presentador, periodista y escritor peruano, Jaime Bayly, siempre causa polémica cada vez que emite una opinión, dado que su estilo crítico y agudo, especialmente en temas de políticos de pensamiento de izquierda, causan bastante controversia en redes sociales.

La vida personal de Bayly también ha causado bastante polémica, dado que no ha tenido problema en reconocer que es bisexual a pesar de que ha estado casado dos veces y tiene tres hijas.

El 22 de marzo de 1993, contrajo matrimonio con Sandra Masías Guislain, con quien tuvo dos hijas: Camila (Washington D. C., 1993) y Paola (Miami, 1995), pero se divorciaron el 29 de octubre de 1997.

Entre sus parejas masculinas estuvo el periodista argentino Luis Corbacho, además de otros que el mismo periodista ha reconocido.

Ya en 2009, anunció su relación con Silvia Núñez del Arco Vidal, quien salió embarazada en 2010. El 21 de marzo de 2011, contrajeron matrimonio en la Corte de Miami, una semana antes de que naciera su hija Zoe. Silvia es una joven escritora, veintitrés años menor que Bayly, con dos novelas publicadas por Planeta Perú.

Esta relación causó muchas críticas debido a la diferencia de edad. Desde ‘viejo verde’ hasta ‘trepadora’ debido a sus 24 años de diferencia, ya que cuando ella tenía 21 años y él 45, dieron a conocer que estaban enamorados.

A pesar de que está casado, Bayly no oculta su gusto por los hombres, y recientemente en entrevista con Vicky Dávila confesó cómo supo que era bisexual, además de otras infidencias.

¿Cómo supo que le gustaban los hombres?

En la entrevista empezó diciendo que inicialmente le gustaban las mujeres: "Cuando tenía 13 o14 años. Estaba loco por una prima y una tía. Yo solo maliciaba pensando en ellas. Estaba encaminado a ser un hombre heterosexual".

Sin embargo, su dilema empezó cuando iba a cumplir 15 años y lo llevaron a un prostíbulo en Lima para que tuviera su primera noche de intimidad con una mujer.

"Escogieron a la señora que me iba a inaugurar. No era muy agraciada (...) No fui capaz de ser un hombre ella trató y ese fracaso fue demoledor para mi virilidad", contó

Asegura que a raíz de esa mala experiencia probó otros horizontes: "Cuando probé con un hombre me encantó, después de eso pude consumar mejor con mujeres"

"Cuando estoy con un hombre no soy el hombre, soy la mujer. Y con la mujer me gusta ser hombre", agregó Bayly.

Finalmente dijo que eso no le impide llevar una buena relación con su pareja: "Mi esposa me ama así", dice y asegura que desde que se casó no ha vuelto a estar con otros hombres.

El video de la entrevista