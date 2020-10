John Legend ya no será papá, su esposa Chrissy Teigen perdió el bebé

El cantante estadounidense, John Legend, y su esposa, la modelo Chrissy Teigen, perdieron el bebé que estaban esperando tras cinco meses de embarazo y sufrir algunas complicaciones.

Así lo dio a conocer Teigen por medio de sus redes sociales. "Estamos conmocionados y con un dolor que nunca antes habíamos sentido. Nunca pudimos detener el sangrado y darle a nuestro bebé los líquidos que necesitaba, a pesar de las bolsas y bolsas de transfusiones de sangre. Simplemente no fue suficiente".

En su comunicado, Teigen reveló que habían llamado a su bebé como Jack y le dedicó unas emotivas palabras de despedida. "Lamento mucho que los primeros momentos de tu vida se encontraran con tantas complicaciones, que no pudimos darte el hogar que necesitabas para sobrevivir. Siempre te amaremos".

Es de recordar que, la pareja se unió en matrimonio en el año 2013. Y, como fruto de su relación nacieron dos hijos: Luna (2016) y Miles (2018).

John Legend goza actualmente de gran éxito. Entre sus canciones más populares están: 'All of me', 'Love me now', 'Ordinary people', 'Made to love', 'Save room', entre otras.

Ha sido galardonado en los premios Grammy y, en 2015 interpretó el tema 'Glory' junto al rapero Common, canción ganadora del Oscar y del Globo de Oro en la categoría de 'Mejor canción original'.

Y, su esposa, Chrissy Teigen, ha protagonizado varios de sus videos musicales.