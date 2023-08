Joven dueña de su propia empresa dice que le negaron la visa americana a pese a su gran sueldo

Muchas personas sueñan con conocer los Estados Unidos, pero algunos no lo logran debido al impedimento de no tener visa, trámite que hace que muchos desistan de su objetivo.

Y es que según cifras de la firma Visas Gómez y Asociados al año los colombianos asisten a cerca de 26.000 entrevistas con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia para tramitar sus visas de turismo y negocios, de las cuáles cerca de 41,9% les son negadas, es decir cerca de 10.800 colombianos no son aceptados.

Este panorama es similar en muchos países de Latinoamérica, donde las personas buscan demostrar en su entrevista con la embajada que tienen el respaldo económico suficiente para su viaje de ida y regreso y así obtener la visa.

A pesar de esto, muchos expertos recalcan que obtener la visa puede ser un trámite rutinario si se cumplen con los papeles y documentos requeridos, además de ser completamente sinceros en la entrevista.

Uno de los motivos por el que muchos creen que les niegan la visa es por el tema económico, dado que creen que en la Embajada hacen una revisión exhaustiva de la situación económica de los aplicantes.

El caso de una exitosa empresaria

No obstante, en los últimos días se viralizó el caso de una exitosa empresaria a la que le negaron la visa a pesar de ser dueña de su propio negocio y tener un gran sueldo.

Se trata de una joven empresaria llamada Nahirelys Peralta, quien a través de sus redes sociales contó con bastante molestia que le negaron la visa a pesar de tener los soportes de su buena situación económica.

Peralta detalló las preguntas que le hicieron, señalando que en solo 4 minutos le negaron la visa y no la dejaron responder bien. ¿Cuál es el motivo del viaje? Fue la primera pregunta a la que ella respondió que negocios y que es directora de su propia empresa.

No obstante, la joven dice que la persona que le hacía las preguntas parecía no creerle: "¿cómo es posible que tu tan joven eres directora de la agencia?", a lo que ella dijo que fue gracias a sus estudios y su fuerte trabajo.

A pesar de esto, el entrevistador siguió indagando sobre su empresa, preguntándole cuántos empleos generaba y si había viajado recientemente. Ella dijo que daba empleo a más de 10 personas y que estuvo en España hace poco.

Aunque estas respuestas parecían evidenciar su buena economía, le preguntaron que quién pagó el viaje a Europa. Aunque ella dijo que ella misma se lo costeó, él entrevistador le volvió a preguntar su sueldo.

"No me pidió ninguna documentación y yo llevaba mi carpeta del registro mercantil, los estados de cuenta, todo, pero no me pidió absolutamente nada y yo no quise ser demasiado lanzada y decirle mire aquí está esto porque me dijeron que no lo hiciera (...) Me miró y me dijo: ¿sabes qué? en este momento no te la vamos a dar", dijo la joven venezolana.

Decepcionada al no conseguir la visa, Peralta dio su versión de la razón por la que cree le negaron la visa: "Yo quedé en shock, sentía que cumplía con todos los requisitos (...) Este es el motivo por el cual muchas de las personas entran de forma ilegal".

¿Eliminarán requisito de la visa?