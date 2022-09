Jóvenes permiten que sus parejas tengan otros encuentros sexuales sin que sea infidelidad: estudio

Un estudio universitario hecho con más de 520 personas en Colombia, reveló que la población más joven estaría haciendo acuerdos en los que permitiría que sus parejas puedan tener otros encuentros sexuales, sin que eso sea denominado como infidelidad.

De acuerdo con el análisis, existen diferentes concepciones de infidelidad. El 12% de los encuestados considera que la infidelidad solo se configura cuando hay un encuentro sexual con otra persona, es decir que no se tienen en cuenta las intenciones y las emociones.

La población más joven encuestada, es decir entre los 18 y los 34 años, considera que la infidelidad varía según los límites pactados con sus parejas y una serie de 'acuerdos' cuando se inicia una relación formal.

En RCN Mundo consultamos a Diana, una de las jóvenes encuestadas, quien señaló que su última relación siempre fue abierta y que con su pareja se permitían tener otros encuentros sexuales.

"Desde que empezamos la relación formal con mi novio nos pusimos de acuerdo y concertamos que él podía salir con alguien más y que yo también podía hacerlo, siempre y cuando supiéramos quien era esa otra persona... todo esto para que nuestra relación fuera sana", dijo.

Manifestó que "duramos cinco años así y la verdad no tuvimos problemas. Siempre consideramos que era una buena opción para tener una relación bonita y yo me sentí bien. Un día se acabaron las cosas porque él se fue".

En RCN Mundo también consultamos a varios de los encuestados para saber cuál es la concepción sobre la infidelidad. Para algunos, se trata de definir acuerdos y límites, mientras que para otros, la infidelidad va desde desear a personas que no son sus parejas.

"La infidelidad empieza cuando se pasan los límites que uno acuerda con su pareja. Es necesario que desde el inicio se establezcan unos acuerdos que se respeten y que mi pareja no haga lo que a mí no me agrade. Pero obvio, que las cosas ahora son muy distintas", dijo una de las jóvenes consultadas.