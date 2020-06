Jóvenes que hacían trampa en examen virtual fueron pillados al prenderse la cámara

En la educación virtual existen los problemas evidentes, que tienen que ver con un ejercicio de aprendizaje mutuo donde, maestro y profesor improvisan un poco sobre la marcha. Lo anterior se vio reflejado en el caso de dos estudiantes que querían hacer trampa en un examen y terminaron siendo descubiertos por su maestro, cuando se les prendió la cámara del computador por error.

“Veo que dos compañeros están haciendo el examen virtual juntos... se los voy a cancelar a ambos. Ambos tienen el examen cancelado, no sé si me están oyendo o no ¡Esto era individual señores!”, dice el profesor furioso.

Y agregó: "Ya no me manden su examen, violaron las reglas del juego. No se vale hacer trampa, era muy claro".

Lo más gracioso de la situación es la actitud de los estudiantes que inicialmente se encuentran muy tranquilos y ponen una actitud de terror evidente, cuando escuchan la voz furiosa del docente.

Uno de los jóvenes decide correr su cuerpo para escapar del alcance de la cámara y el otro queda frente a ella como una estatua. Entonces lo único que atina a hacer es ver a su compañero en medio de los regaños mientras intenta controlar la risa, que por momentos asoma en su rostro.

Es evidente que se trataba del examen final del corte, por lo que algunos internaturas especulan que tal vez podrían haber perdido la materia.