Kristen Stewart y la presión que sintió para hablar de su orientación sexual

La actriz estadounidense, Kristen Stewart, reveló que sintió presión en un principio para hablar de su orientación sexual o acomodarse en alguna etiqueta.

En medio de una entrevista para InStyle se le cuestionó a la celebridad de 30 años de edad por si sentía que era una voz activa de la comunidad LGBTIQ+. Al respecto, opinó: "Hice más cuando era más joven, cuando me acosaban por etiquetarme. No tuve reticencia a mostrar quién era. Salía todos los días sabiendo que me fotografiarían mientras era cariñosa con mi novia, pero no quería hablar de eso. Sentí una presión enorme".

Le puede interesar: Hubie Halloween, lo nuevo de Adam Sandler en Netflix

Sin embargo, con el tiempo fue cambiando un poco de pensamiento. "Era una niña y me sentí personalmente ofendida. Ahora lo disfruto. Me encanta la idea de que cualquier cosa que haga se contagia con facilidad a alguien que está luchando".

Kristen Stewart empezó en la industria cinematográfica desde que era muy joven. Algunas de sus primeras películas fueron 'La habitación del pánico' (2002), la cual protagonizó cuando tenía doce años. Luego apareció en 'La garganta del diablo' (2003) y 'Catch That Kid' (2004).

Empero, su fama mundial llegó al protagonizar la saga 'Crepúsculo' junto a Robert Pattinson. La franquicia es una adaptación de los libros escritos por Stephenie Meyer. La primera película se estrenó en 2008 y la última, 'Crepúsculo la saga: Amanecer ‑ Parte 2', en 2012.

Lea también: Se inicia el Torneo Internacional del Joropo, la expresión musical del llanero

Posteriormente, ha actuado en varios largometrajes como el thriller psicológico, 'Personal Shopper' (2016), 'Café Society' (2016) - dirigida por Woody Allen - y la nueva versión de 'Los Ángeles de Charlie' (2019), con Elizabeth Banks como directora.