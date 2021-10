La alimentación consiente, una práctica que puede mejorar los hábitos alimenticios

¿Cómo tener una alimentación consiente?

Los sentidos (gusto, olfato, escucha, tacto y vista) tienen que estar en sintonía con lo que se está comiendo. Para Teresa T. Fung, profesora y directora del Programa Didáctico de Dietética de la Universidad Simmons de Boston, estos sentidos tienen que estar alineados con los pensamientos.

"Cuando desayune, no voy a estar con mi iPad en la mano leyendo las noticias de hoy. No voy a revisar mi correo electrónico. Me sentaré en un lugar tranquilo, puede ser un sofá. No tengo que sentarme en la mesa del comedor", comenta en una entrevista con CNN.

Lea además: Prohíben a padres ir en pijama a llevar a sus hijos al colegio

Por eso, es importante tomar un espacio y un tiempo para degustar los alimentos, saber e identificar cuando se está satisfecho y parar en el momento justo, todo esto evitando el uso de teléfonos celulares y otros aparatos que puedan distraerlos.