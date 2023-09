¿La competencia de Netflix?: La plataforma gratis con más de 1.000 películas y series

Netflix es la plataforma de streaming que más usuarios tiene en la actualidad. Cientos de usuarios la utilizan para deleitarse con películas y series en sus ratos libres o para compartir con su pareja, familia y amigos.

Las series de moda y películas muy populares se pueden ver en Netflix. No obstante, muchas personas no tienen una cuenta porque no logran pagar la suscripción. Actualmente, el plan básico vale $16.900, el estándar $26.900 y el Premium: $38.900.

Por esa razón, la llegada de una nueva plataforma, completamente gratis y que ofrece más de 1.000 películas y series, tiene emocionados a muchos, pero también algunos expertos consideran podría ser un duro golpe para Netflix, dado que se podrán disfrutar de muchas alternativas sin gastar un peso.

Se trata de Google TV, una plataforma que posee más de 800 canales gratuitos y que puede ser usada en un televisor inteligente (o TV con Chromecast), smartphone o tablet.

¿Cómo comenzar a usar Google TV?

Si quiere comenzar a disfrutar de Google TV lo único que debe hacer es descargar la app oficial que está disponible en la Play Store o App Store y solo debe tener una cuenta en Google.

De acuerdo con el blog oficial de la plataforma, Google TV es una nueva experiencia personalizada que está integrada en varios SmartTV y dispositivos de streaming.

“Algunos televisores inteligentes y dispositivos de streaming ya cuentan con la tecnología del sistema operativo Android TV, pero no tienen la interfaz de Google TV. Estos dispositivos se conocen como dispositivos Android TV”, dice el blog oficial de Google TV.

¿Qué canales gratis ofrece Google TV?

De acuerdo con el blog oficial, estos son los canales disponibles en esta plataforma gratuita:

ABC News Live

America’s Test Kitchen

American Classics

The Asylum

Battery Pop

CBC News

Chive TV

Deal or No Deal

Divorce Court