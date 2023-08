Mucho se ha hablado de la mejor hora para comer en la noche, pues esto genera ciertas deficiencias en el cuerpo, lo que, de acuerdo a cada metabolismo, puede generar un aumento considerable del peso.

De allí que en la actualidad muchos estén preocupados en saber cuáles son los mejores hábitos para mantener un peso adecuado y un estilo de vida saludable.

Es por ello que el doctor Carlos Jaramillo, quien es reconocido en redes sociales por su contenido sobre los etilos de vida y los mejores hábitos para mantener una salud buena, ha revelado cuál es la mejor hora para cenar y sus beneficios.

De acuerdo con el especialista, hay muchos mitos sobre la ingesta de alimentos en durante la noche, así como las horas adecuadas para hacerlo y los alimentos permitidos, pues esto genera una gran cantidad de opiniones.

Aunque menciona que la verdad sobe estos mitos es compleja y se relaciona con nuestro propio ciclo biológico, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta para mantener el cuerpo en buena forma.

¿Qué pasa si se come tarde?

De acuerdo con lo que menciona Jaramillo, comer fuera de las horas adecuadas puede alterar los ciclos biológicos y los biorritmos, lo que puede ser perjudicial para la salud, pues interrumpe el funcionamiento natural del organismo, causando problemas que pueden ir más allá de una simple indigestión.

Así las cosas, esto puede afectar a la insulina, ya que la melatonina que se libera en la noche mejora la sensibilidad a la misma, controlando los niveles de glucosa. Por lo que comer muy tarde hace que se disminuya la liberación de melatonina, haciendo trabajar más al hígado, lo que podría conducir a problemas de salud a largo plazo.

¿Cuál es la mejor hora para cenar?

De esta manera, el médico menciona que cenar entre las 7 y las 7:30 se convierta en la mejor hora para que nuestro cuerpo pueda manejar la comida sin alteraciones.

Esto teniendo en cuenta que, durante el día, el sistema simpático está más activado, lo que nos permite procesar los alimentos de forma más eficiente. Mientras que, en la noche, se activa el sistema parasimpático que se enfoca en que el sueño sea reparador y se pueda regenerar los tejidos, que el sistema inmune funcione y que el intestino termine de hacer la digestión.

En esa misma línea, el doctor Jaramillo destaca que la comida tiene un efecto termogénico en nuestro cuerpo, por lo que es necesario tener una temperatura más baja para conciliar el sueño y comer a altas horas de la noche genera el efecto contrario.

“Esto puede interrumpir nuestro sueño y hacer que despertemos con sensación de cansancio”, reconoce el médico.

“La hora media del sueño, que es aproximadamente a las 2 am, debería estar por lo menos 6 horas separada de la última comida. Esto permite al cuerpo procesar y disminuir la temperatura. Comer todo el tiempo no te mantiene activo; los humanos no necesitamos estar haciendo esto. Es mejor comer de día y ayunar de noche, respetando así los ritmos naturales de nuestro cuerpo”, concluye el médico funcional.