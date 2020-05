La mejores ideas para celebrar el Día de la Madre en cuarentena

A pesar de que el país se encuentra en cuarentena para evitar una mayor propagación del coronavirus que tiene en emergencia sanitaria al mundo, esto no será un impedimento para celebrar una de las fechas más importantes: el Día de las Madres.

Para nadie es un secreto que, por esta situación, no se podrá festejar como en años anteriores. Además, no se puede como de costumbre salir a un restaurante o algún sitio en especial. Igualmente, las reuniones familiares tampoco serán una opción debido al distanciamiento social.

Sin embargo, esto no significa que no se pueda celebrar por todo lo alto esta emotiva fecha, pues la creatividad e imaginación no tienen límites para demostrar el amor que se le tiene a un ser amado.

A continuación, descubre cómo celebrar desde casa sin romper el aislamiento.

Un buen desayuno

No hay nada como iniciar el día con un delicioso desayuno preparado desde casa y llevado a la cama. Sin duda, este detalle la sorprenderá. Además, también puedes hacerlo a lo grande, con un digno buffet de hotel.

Pero si lo tuyo no es la cocina, recuerda que hay numerosas empresas y restaurantes que se encargan de realizar esta opción a domicilio.