La millonaria cuenta que pagó mujer en un exclusivo restaurante de Medellín

Mucho se ha cuestionado en algunos restaurantes del país, el alto costo que tienen en sus productos, donde normalmente son los turistas quienes más hacen denuncias por el precio elevado que tienen que pagar en un establecimiento comercial por los consumos que muchas vecen son requeridos.

Ante estos hechos que constantemente se presentan, aún no se ha presentado algún decreto ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que pueda regular el cobro excesivo en estos lugares, que hace afectaciones a los bolsillos de los consumidores.

Sin embargo, un hecho insólito se ha presentado en la ciudad de Medellín, donde una mujer especializada en el contenido para adultos, hizo una fuerte denuncia a través de su cuenta de Twitter, acerca de una factura por más de 30 millones de pesos que tuvo que pagar por el servicio de adquisición de algunos productos en una de las sedes del restaurante 'El Cielo', reconocido por contar con una estrella Michelin, y que presta sus servicios en la capital de la montaña.

"¡ESTO ES DE NO CREER! Salí a comer con unos amigos en Medellín y esta fue la cuenta que nos trajeron. Alguien que me ayude, esto es un abuso, ¿Quién regula esos precios? ¿A qué entidad debo acudir? No nos quieren dejar ir hasta que no paguemos, ¡El colmo!", fue el mensaje que escribió la mujer, donde efectivamente se ve una copia de la factura del consumo que se realizó en el lugar, donde muchos usuarios han manifestado, que aunque los productos que se venden allí son de alta demanda en el mercado, no justifica su exorbitante sobrecosto.