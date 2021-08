La narcoestética se populariza entre las mujeres mexicanas

¿Qué es una buchona?

Aunque estos procedimientos se consideran bastante costosos, algunos amantes pagan estas cirugías en efectivo. Según la doctora, el costo aproximado de una lipoescultura es de US$6.500, unos 25 millones de pesos colombianos.

“Solía decir: 'Esto definitivamente no es bueno'. Ahora, no es que haya cambiado de opinión, pero ya no lo pienso tanto antes de operar. Eso es porque la economía aquí en Sinaloa -restaurantes, bares, hospitales- depende del narcotráfico", indica Rafaela Martínez cuando se refiere al pago de su trabajo.