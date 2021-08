La pérdida de un bebé y el mes más tormentoso para Claudia López y Angélica Lozano

En el mes de diciembre del año 2020 la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su esposa Angélica Lozano decidieron agrandar su familia y tener un bebé, una ilusión con la que sueñan la mayoría de las parejas cuando se casan.

Sin embargo, en medio del caos por el que atravesaba la capital del país por cuenta del segundo pico de la pandemia del coronavirus, llegó también una tragedia que no esperaban: casi un mes después de haberse confirmado el embarazo de Angélica Lozano, el bebé que tanto anhelaban se fue una mañana en un cuarto de urgencias de un hospital.

La alcaldesa Claudia López se casó con la Angélica Lozano en diciembre del año 2019; un año después se ilusionaron con ser madres. Luego de intentarlo varias veces finalmente se dio el milagro: la senadora quedó embarazada a través de un proceso de inseminación.

"Una inseminación. Hicimos varios intentos y finalmente en diciembre funcionó. Quedamos embarazadas. Entonces nos dijimos: “Bueno, ¿qué es esta felicidad? Paremos una semana. Y se armó todo este escándalo porque iba a parar en un momento en el que las cosas se pusieron peor de lo que esperábamos”, contó López en entrevista con la revista Bocas.

El 25 de enero, Angélica tuvo que salir para urgencias sin avisarle a Claudia López. La noticia la supo el 25 de enero del 2021 en horas de la noche, luego que su esposa le dijera que habían perdido el bebé, pues no le había dicho nada antes para no preocuparla en su arduo y duro día de trabajo.

"Se puso muy difícil la situación en Bogotá, tuvimos que volver. La palera fue infinita y perdimos el bebé. Uno, en todo caso, nunca sabe si finalmente iba a pasar, pero es difícil tener un bebé en medio de semejante palera. Eso fue muy doloroso. Yo no me he repuesto porque el dolor es proporcional a la ilusión. Fue muy duro", añadió la mandataria en entrevista con Bocas.

Es la primera vez que la alcaldesa de Bogotá habla al respecto, situación que para su hogar ha sido muy difícil en medio de los picos de covid-19 por los que ha atravesado la ciudad, sumado a las duras protestas del paro nacional, la pobreza, economía y otra situaciones que ella debe afrontar como mandataria.

Manifestó en la entrevista con la publicación que no renuncian a la virtud de ser madres, pero que tampoco les ha quedado mucho tiempo en medio del trabajo que tiene cada una como funcionarias públicas y siguen con el sueño de ser futuras madres.