La tristeza y la soledad están matando al león Júpiter: Ana Julia, su cuidadora

"Nosotros ya hemos diligenciados los documentos, ya sea dio la orden por parte del Dagma sobre el lugar donde lo van a recibir, porque a mí no me lo pueden entregar. La idea es que me lo devuelvan, pero ahora lo que prima es la salud del animal", indicó.

Ana Julia aseguró que el estrés, la tristeza y la soledad llevaron a de Júpiter a esta situación. "Estamos esperando que la base aérea de las fuerzas armadas nos ayude con un helicóptero para poderlo trasladarlo, porque tenemos que salvarle la vida. Tiene los riñones dañados, el hígado y hay que hacerle transfusión de sangre porque tiene una anemia severa".

Torres no se rinde y no concibe la idea de que Júpiter pierda la vida. "Hay que luchar por él, hay que salvarlo. El veterinario ya lo está viendo, lo está estabilizando. Sin embargo, ha tenido varias recaídas (...) Él tiene que llegar a un punto donde está el médico que lo conoces desde bebé, es un gran profesional, y es quien tiene que atenderlo. Necesitamos salvarle la vida y luego luchar para que me lo devuelva", señaló Torres.

Por ahora no se ha garantizado que Júpiter pueda volver a Cali. Sin embargo quien fue su cuidadora asegura que por ahora lo importante es salvar la vida del león.