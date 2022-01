La verdad sobre si es bueno lavarse el cabello todos los días

En los temas del cuidado capilar este es uno de los más controvertidos, porque se cuestiona la frecuencia con la que se debe lavar el cabello con champú. Y si usted es como la mayoría de las personas, está completamente convencido de que esto es lo mejor para su higiene personal, pues su cabello luce bastante grasoso.

Pero la respuesta a esta pregunta que nadie esperaría es ''que no es necesario'' lavarse con champú el cabello todos los días. Es más, lo mejor no es lavárselo diariamente. La regularidad entre cada lavado depende de su tipo de cabello, pero lo recomendado es dos o tres veces por semana.

Si usted se propone a darle intervalos a esos lavados (cada dos días, para empezar), con el tiempo entrenaría a su cuero cabelludo para que produzca menos grasa. En el caso de las personas que se lo bañan diariamente, parte de la idea por la que el cabello se vuelve tan graso, se debe al lavado exagerado.

El cabello necesita mantenerse nutrido, por lo que el cuero cabelludo sobreproduce sebo para extenderlo en el pelo y mantenerlo hidratado. Es por esto que debe tomarse las cosas con calma y simplemente moderar el uso del champú. Un cabello sano debe centrarse en la hidratación y el acondicionamiento, no en la limpieza excesiva.

Adicionalmente, debe usar acondicionador aunque no abusar de este, ya que aplicarlo diariamente es una exageración. También deje que el acondicionador fortificante ayude a eliminar el exceso de suciedad y la acumulación de grasa. De este modo, usted podrá ganar tiempo entre lavados con champú, por un par de días.

Por otra parte, si su pelo está realmente grasoso intente cambiar a una rutina de lavado un día sí y otro no. También podría utilizar la estrategia del champú en seco, este producto es una excelente opción, se rocía en las raíces antes de aplicar cualquier otro producto para peinar (no obstante, no significa que deba olvidarse de enjuagar y secar su cabello).

Este producto absorbe el exceso de grasa del cuero cabelludo y le da a su cabello un poco de volumen, ya que no hay grasa que lo cubra. Esto evita que tenga que lavar el aceite natural así como los nutrientes del resto de la hebra capilar, y le permitirá ganar un día más antes de volver a lavarse con champú.