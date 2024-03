¿Las emociones impactan en las decisiones financieras diarias? Experto responde

Jaime Jaramillo, administrador de empresas de la Universidad EAFIT y educador financiero, se refirió al término 'Finanzas Emocionales', título con el que también le da nombre a su cuenta educativa financiera en Instagram y que busca explorar cómo las emociones impactan en las decisiones financieras diarias.

En diálogo con Radio Red de RCN Radio, Jaramillo aseguró que el 80% de nuestras decisiones financieras se ven influenciadas por las emociones, a menudo sin considerar la racionalidad detrás de nuestras acciones.

“El 80% de las decisiones que tomamos en el día a día sobre nuestro dinero están motivadas por la emoción. Y muchas veces pensamos que nuestros problemas de dinero es porque ganamos poco dinero. Y la verdadera razón de nuestros problemas de dinero es, ¿qué hacemos con el dinero que ganamos?“, expresó Jaramillo.

El especialista se refirió a la importancia de educar a las personas sobre la gestión emocional del dinero y evitar esquemas de inversión dudosos que prometen ganancias rápidas.

“Entonces lo primero es tomar la decisión de hacernos conscientes y hacernos cargo de nuestras finanzas. Y lo segundo es sentarnos y organizar y hacer un diagnóstico y un presupuesto de qué es lo que tenemos, qué es lo que ganamos, cuánto debemos. También hay que hacer un plan para organizar un poquito esas emociones”, añadió.

Ofreció consejos prácticos para aquellos que luchan por ahorrar, sugiriendo que el ahorro debe ser el punto de partida para la inversión.

“El ahorro sólo no sirve para nada, porque mucha gente piensa que hay que ahorrar en la cuenta de ahorros. No, es un error gravísimo ahorrar en la cuenta de ahorros, porque es que la cuenta de ahorros no produce dinero. Antes te quita, por la cuota de manejo”, añadió.

En ese sentido, el experto recomendó explorar opciones de ahorro e inversión que generen intereses, y enfatizó sobre la importancia de asignar un propósito claro al ahorro, como la compra de una casa o la educación de los hijos.

“Hay muchas personas inescrupulosas, incluso estafadores que clonan las cuentas, a nosotros nos han clonado la cuenta, pues nos han 'gemeleado' la cuenta, pues ese estilo y empiezan a escribirle a la gente a ofrecerle inversiones maravillosas que los van a sacar de pobres. Eso no existe, esto es simplemente gente estafadora, esquemas piramidales que buscan robarle a las personas”, dijo.

Concluyó que hay una proliferación de cuentas fraudulentas que ofrecen inversiones falsas y estafas piramidales, por lo que instó a la cautela y la investigación, antes de comprometerse con cualquier esquema de inversión que parezca demasiado bueno.