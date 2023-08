Las recomendaciones para que duerma mejor cada noche

Conforme la vida se vuelve más agitada y hay más responsabilidades y estrés, es mucho más fácil pasar más tiempo sin dormir. De hecho, muchas personas solo duermen 6 horas o menos por noche, lo que puede terminar siendo muy grave dado que no dormir lo suficiente puede ser malo para su salud en varias formas.

Le puede interesar: La cápsula de los japoneses para dormir de pie en el trabajo

Y es que dormir le da al cuerpo y al cerebro tiempo para recuperarse del estrés del día. Después de una buena noche de sueño, usted se desempeña mejor y es mejor para tomar decisiones. Dormir lo ayuda a sentirse más alerta, optimista y a tener una mejor relación con las personas.

Según expertos, las personas necesitan diferentes cantidades de horas de sueño. La mayoría de los adultos necesitan de 7 a 8 horas de sueño por noche para una buena salud y funcionamiento mental. Algunos adultos necesitan hasta 9 horas de sueño por noche.

No obstante, las dificultades para dormir pueden ser también por una mala postura. Si bien algunos duermen las horas necesarias, se pueden levantar cansados o adoloridos, lo cual puede ser por su posición al dormir.

La mejor postura para dormir, según la ciencia

De acuerdo con los expertos, la mejor postura para dormir, es hacerlo de lado y preferentemente, del lado izquierdo. Esta postura permite una correcta irrigación sanguínea y ayuda que el flujo gástrico continúe adecuadamente, esto es porque anatómicamente hablando, el estómago está inclinado ligeramente a la izquierda.

Por eso, indican que dormir boca abajo o hacia arriba no es la mejor postura. En cuando al uso de almohada, los expertos dicen que no hay una verdad absoluta y que depende de cada quien, pero en caso de usarla recomiendan que utilice una en la que su cabeza no termine demasiado elevada.

Recomendaciones para mejorar la higiene del sueño, recomendadas por la World Sleepy Society

-Establecer horarios para ir a dormirse y la hora para levantarse

-Elegir ropa cómoda para dormir

-En caso de tomar siestas, no excederse más allá de 45 minutos

-Evitar el café 6 horas antes de irse a dormir

-Bloquear el ruido y eliminar toda la luz posible que pueda interferir en su sueño

-Hacer ejercicio de manera regular y no justo antes de dormir

-Evitar los alimentos pesados con exceso de grada o picante al menos unas 4 horas antes de dormir.

Trastornos del sueño