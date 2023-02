¿Le negaron la visa para Estados Unidos? Esto es lo que deberá hacer para obtenerla

Viajar a Estados Unidos, puede ser, para muchos, un reto sin importar el objetivo que se tenga, pues así sea en calidad de turismo, negocios o estudios, es necesario tramitar una visa.

Aunque el tipo de permiso depende de la intención con la que se visite el país, este trámite suele demorarse al menos 850 días, teniendo en cuenta que, en medio del proceso, puede ser negada.

¿Qué hacer si me niegan la visa?

De acuerdo con VisaB1B2, agencia especializada en asistencia en procesos de solicitud de visas, en la mayoría de casos, se puede presentar una nueva solicitud, sin embargo, será necesario pagar los 160 dólares que cuesta el trámite nuevamente.

No obstante, las autoridades pueden imponer un castigo que puede tratarse de suspensión de solicitudes de visa por un período determinado, hasta la negación de la posibilidad de solicitar una visa en el país.

Castigos

- Tener antecedente de problema o infracción de la ley en el país.

- Expulsión inmediata.

- Deportación.

- Presencia ilegal que haya sido previa a Estados Unidos (Por más de 6 meses).

Razones para negación de visa

No contar con el dinero suficiente para la estadía lo conllevará a una negación temporal.

Contar con antecedentes criminales puede ser una negación permanente.

No cumplir con la documentación o los requisitos necesarios que la ley estadounidense exige para entrar al país.

No demostrar los lazos sociales, económicos o laborales con su país de residencia y que prueben que usted volverá en la entrevista.

¿Cómo apelar?

Una opción en caso de que su visa sea negada es presentar una apelación, la cual, debe realizarse 30 días después de que le notifican la decisión del agente consular.

Cabe resaltar que el proceso puede demorar 180 días y lo lleva el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

En caso de tener un proceso administrativo, puede revisar el estado de la solicitud en la misma página donde se diligenció el formulario de aplicación. Sin embargo, tenga en cuenta que estos se resuelven entre los 60 días a partir de la entrevista

Objetos que no debe llevar a la entrevista para sacar la visa