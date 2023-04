Licencia por fallecimiento, ¿ Pueden descontar días de ausencia si no presento documentos?

Muchas personas en Colombia desconocen que en el país existe una licencia de luto que se da cuando un familiar del trabajador fallece. Este permiso por lo general es remunerado y se le debe pagar al empleador por reportar la muerte de padres, hijos, cónyuge, abuelos, nietos, hermanos, suegros o padres e hijos adoptivos.

Esto se estableció en la Ley 1280 de 2009, que garantiza a la persona el derecho de ausencia de sus labores, recibiendo el pago que corresponda a los tiempos que este permiso requiera.

Entre tanto, la solicitud se deberá radicar ante su jefe inmediato una vez se conozca la fatal noticia, esto con el objetivo de tramitar la licencia. Sin embargo, para que le otorguen este permiso, se deben entregar unos documentos conforme al deceso del familiar, grado de parentesco y la consanguinidad.

Asimismo, dentro de la ley se establece que un trabajador que pasa por el duelo de la pérdida de un familiar tiene derecho a cinco días laborales remunerados una vez se haga el respectivo reporte.

Es menester, que esto aplica únicamente en los días laborales, por lo que los fines de semana se descontarían. El pago de las mismas irá por cuenta del empleador, mientras que las licencias de salud, las paga la EPS.

¿Qué documentos se necesitan para pedir la licencia por luto?

Lo primero que debe tener en cuenta para hacer la solicitud, es enviar una copia del certificado de defunción de su familiar. En dado caso que el parentesco sea por consanguinidad, además deberá entregar el certificado del registro civil.

Si la persona fallecida era una su pareja sentimental, deberá anexar la copia del certificado de matrimonio, pero si vivían en unión libre, debe realizar la declaración jurada de relación.

Pero hay que tener algo que es demasiado fundamental, en dado caso que el trabajador haga la solicitud, pero si no presenta los documentos, la empresa puede pasar esto como una licencia no remunerada, por lo tanto, los días que se ausenten, no se les pagará.

Entre tanto, si el empleador hace la solicitud de la licencia por la muerte de alguien que no es cercana y no le otorga el derecho al permiso, la empresa lo podrá sancionar.