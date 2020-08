El nombre de Lina Arango ha sido tendencia en las redes sociales por un video que publicó la comunicadora social y periodista en el cual celebraba la detención domiciliaria que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le impuso al expresidente Álvaro Uribe.

Conozcan la voz de la línea 5109000 de @Bancolombia se llama Lina Arango @larangolo y este es su comportamiento.

La profesional es la voz de una línea de atención de Bancolombia, lo que también generó diversas opiniones entre simpatizantes y críticos del senador del Centro Democrático. En su cuenta de Twitter, la entidad financiera respondió con el siguiente mensaje:

"Las opiniones personales de nuestros proveedores externos, como en este caso, no representan a nuestra organización. Como ha sido siempre nuestro actuar, invitamos al uso responsable de las redes sociales en el marco del respeto y la conversación constructiva".

Buenos días. Las opiniones personales de nuestros proveedores externos, como en este caso, no representan a nuestra organización. Como ha sido siempre nuestro actuar, invitamos al uso responsable de las redes sociales en el marco del respeto y la conversación constructiva. — Bancolombia (@Bancolombia) August 6, 2020

Lina Arango eliminó el video y publicó un hilo en el que reconoció que su defecto es pensar después de actuar, "entiendo los llamados a la serenidad y a la mesura, de la que claramente no fui parte, porque entiendo que las pasiones se despiertan de todos lados y que no se construye un país distinto con apasionamientos, que es quizá justo lo que más daño nos ha hecho", dice uno de los mensajes.

También advirtió que ha sido víctima de intimidaciones en las redes sociales. "Que me van a matar, que me están buscando, que me van a acabar profesionalmente, y así... Así estamos".