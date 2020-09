Lorna Cepeda, 'la peliteñida' mostró las secuelas que le dejó el cáncer con foto en bikini

Lorna Cepeda es una reconocida actriz que se robó el corazón de los colombianos con su papel de Patricia Fernández, la peliteñida, en ‘Yo soy Betty, la fea’. Cabe mencionar que recientemente el Canal RCN confirmó que la novela será nuevamente emitida para alegrar las noches de los televidentes.

La archienemiga de Betty se sinceró a través de su cuenta oficial en Instagram al subir una foto en vestido de baño y antes de que le empezaran a criticar, reveló una de las secuelas que le dejó su cáncer de piel y que muy pocos sabían.

Lee también: Más unidos que nunca Beta 16, el nuevo álbum de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

“Antes de que me digan que me ponga al sol, les voy a contar cierta historia. Tengo absolutamente prohibido volver a tomar sol en mi vida, me hace mucha falta, obviamente, amo el sol, tirarme en la playa o en la piscina, agarrar un poco de color”, explicó al lucir su piel tan blanca.

Lorna fue diagnosticada en 2016 con cáncer y aunque actualmente se encuentra bien de salud, su batalla todavía parece no terminar, pues la actriz contó que debe estar en constantes revisiones con su dermatólogo, ya que si llega a ser necesario debe someterse a minicirugías para eliminar cualquier peligro.

“Tuve un suceso muy doloroso, muy asustador, médicos, cirugías, y minicirugías y que, por un milagro de Dios, todavía estoy en este mundo, (sin ser trágica) primero, cada 3 meses, luego cada 6 meses, y ahora puedo cada año ir a donde mi dermatólogo”, reveló.

Lee también: Caso Carolina Sabino: victoria judicial contra violación a la intimidad y derecho reproductivo

Y continuó: “Deben revisarme todo el cuerpo con una lupa, para que no haya ningún lunar peligroso, y cada vez que me encuentran uno, me toca someterme a las mini cirugías, tengo unas 25 o un poco más cicatrices en el cuerpo, más que todo espalda, que me importa un pito tener, ya que las amo, y que me recuerdan lo bendecida que estoy por la oportunidad de estar en este mundo”.

Por último, expresó que se siente muy afortunada de poder seguir disfrutando de su familia.