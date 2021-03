La Central de Abastos de Bogotá reportó que algunos alimentos como el pescado, la moringa, la manzanilla, el jengibre, el limón, la naranja y la panela ahora hacen parte fundamental de la canasta básica de los colombianos, pues son de los alimentos más consumidos desde que inició la pandemia en Colombia.

Al respecto del tema, Luis Hernando Ríos, Jefe de Mercadeo de Corabastos explicó que “hubo alta demanda de estos productos ya que las familias creían que debían consumir alimentos altos en proteínas y en vitaminas E y C, para de cierta manera aumentar las defensas y prevenir el contagio del covid-19. Esto se dio por el voz a voz, entonces si un ciudadano lo toma y lo recomienda, los demás empiezan a hacer lo mismo”.

Asimismo, explicó que “hace aproximadamente un año cuando llegó a Colombia el Covid-19, vimos un aumento de consumo en el arroz, los granos y el huevo, pues son alimentos más económicos si se compara con otros productos como la carne”.

Al preguntarle sobre si el hábito de consumo de alimentos cambió durante la pandemia, Luis Hernando señaló que “creemos que sí, mucha gente se quedó sin trabajo y tuvo que reducir el gasto de alimentos. Un ejemplo de ello es que las familias se reunían para comprar al por mayor y reducir los costos y eso no es muy corriente en las plazas”.

Pero la pregunta es ¿realmente funcionan este tipo de alimentos para aumentar las defensas y de esta manera prevenir enfermedades como la covid-19?

Para conocer de primera mano la efectividad de los productos antes mencionados, también contactamos a Claudia Medina, nutricionista del Hospital San José en Bogotá.

Al preguntarle si las plantas aromáticas contribuían a aumentar las defensas, lo primero que manifestó fue “realmente eso hace más parte de la moda y de las creencias de los colombianos que de las verdaderas composiciones que tienen”.

“Generalmente esos productos que son de origen vegetal sí tienen algunos aportes de vitaminas como la vitamina C que son nutrientes, que contribuyen a tener un sistema inmunológico más fuerte, a poder responder un poco más ante una infección, pero no es la fuente principal. Tomar moringa o plantas aromáticas no los va a fortalecer, porque lo que realmente protege es mantener una vida sana, con proteínas y ejercicio”, indicó Medina.

Sin embargo, dijo que “por otra parte, el pescado por ser una fuente importante de proteína nos ayuda a tener un sistema inmunológico más fortalecido y en cuanto a los cítricos como la mandarina, la naranja, el limón si son fuentes de vitaminas C, entonces si ayudan a tener un poco más fortalecido el sistema inmunológico”.

Algunos consejos

En cuanto a algunas recomendaciones, la nutricionista dijo que “tener un estilo de vida sana, dónde nuestra alimentación sea balanceada donde se tengan fuentes de proteína, si es una alimentación vegetal lo importante es que dentro de esos alimentos estén las leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo combinado con los cereales. Frutas y verduras siempre aportarán vitaminas C y E. No excederse en grasas ni azucares y evitar productos nocivos para la salud”.

Un rayito de sol

La especialista también dijo que “durante este tiempo que estuvimos encerrados no recogimos mucha vitamina D, que es la luz del sol, entonces si es importante que salgamos, tomemos el sol, tratemos de estar al aire libre pues esta vitamina es esencial para fortalecer el sistema inmunológico”.

Medina concluyó diciendo que “como colombianos nos dejamos creer de todo y empezamos a darle un poder a ciertas que realmente no las tienen, es decir, no nos hace daño, pero tampoco va a ser la solución. Es clave saber cómo está el organismo y fortalecerlo de una manera equilibrada y con lo que realmente recomiendan los expertos como lo son los médicos y los nutricionistas”.