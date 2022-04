Los consejos para evitar que sus jeans se le rompan en la entrepierna.

Regularmente este es un dilema que se presenta cuando usted usa jeans que son extremadamente pegados a su cuerpo, entre las razones que hay para dejar de usar estos pantalones entubados (slim o skinny), está que no son grandes aliados de los muslos con un gran volumen. Entonces, debe despedirse de ellos y abrirle un espacio a siluetas un poco más relajadas y holgadas.

Los jeans de mezclilla que son más duraderos son los que menos elástico tienen. Los materiales son realmente importantes cuando compramos unos jeans nuevos. La mezclilla que se hace en Japón y México es súper resistente. Incluso, algunos coleccionistas actuales están obsesionados con el tratamiento que se le da a estas telas para que sean aún más resistente.

Una de las alternativas para evitar este dolor de cabeza es usar parches, antes de que usted tenga unos jeans rotos de tanta fricción entre sus piernas, puede ponerlos por el interior, vaya con un sastre de confianza para que le ponga estos refuerzos.

Es más, usted mismo puede intentar hacer esto, lleve trozos de otros jeans que ya no use o compre cortes que específicamente sirven para esto. Si usted es de los que sufre por rozaduras graves llevando jeans puede usar parches de seda o un tejido suave que no lo haga sufrir.

Una segunda opción, es utilizar sprays protectores de ropa que normalmente usamos para remover manchas y evitar humedad, puede comprar uno de estos y hacer la prueba. Puede resultar, porque estos prolongan la vida de nuestras prendas y generan capas protectoras que tal vez sean de mucho apoyo cuando estamos intentando evitar que la mezclilla se rompa. Esto también depende de cuánto tiempo camine usted al día y del material del que sean sus jeans.

Finalmente, y como otra alternativa, puede usar una barra antirozaduras tipo desodorante que venden en las farmacias para prevenir las ampollas en los pies.

Estas también funciona para las piernas. Cuando usted se lo aplica, esta crea una especie de película invisible que lo protegerá de rozaduras en sus piernas, esta no le dejará una sensación grasosa y tampoco le manchará la prenda.