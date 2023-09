¿Los huevos se deben guardar en la nevera? La respuesta puede sorprenderlo

El huevo es común en la alimentación de las personas, ya que es rico en proteínas y otros nutrientes importantes. Además, se puede consumir de diferentes maneras, convirtiéndose en uno de los ingredientes básicos en una receta.

Contiene nutrientes que pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Consumir suficientes proteínas puede ayudar a reducir la tensión arterial y mejorar la salud ósea.

Además, cuenta una variedad de vitaminas y minerales, incluyendo vitamina A, E, B2, niacina, hierro, zinc, selenio y vitamina B12.

Le puede interesar: ¿Cómo enfriar la cerveza en 5 minutos o menos?

Pero, por otro lado, muchas personas se preguntan si los huevos se deben guardar en la nevera.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, “los huevos son uno de los alimentos más nutritivos y económicos que nos ofrece la naturaleza, pero pueden causar enfermedades si no se manipula y cocinan de manera adecuada. Esto se debe a que los huevos pueden estar contaminados con salmonella, una bacteria que enferma a las personas”.

Muchos expertos aseguran que los huevos deben refrigerarse inmediatamente tras la compra, en cuanto se llegue con ellos a casa. Los cambios de temperatura favorecen que la condensación penetre por los poros de la cáscara.

Cuando un huevo se saca de la nevera no hay que dejarlo demasiado tiempo expuesto a la temperatura ambiente, y no es nada recomendable volverlos a refrigerar si al final no se utilizan, salvo que apenas hayan pasado unos minutos.

Lea también: ¿Arroz o pan? Revelan cuál es el alimento que más engorda

Además, nunca se deben lavar antes de guardarlos, ya que se destruye la membrana protectora y podríamos favorecer la acumulación de humedad.