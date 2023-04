Recalcó que otra de las señales es que los menores estén muy pegados al teléfono, son socializar o comunicarse.

“Son personas que se sumergen en esta tecnología y no comunican y no expresan lo que sienten a su alrededor, por lo que son señales de comportamiento que se podrían sumar a unos físicos como dolor de cabeza, agotamiento físico, desmotivación, cansancio y no querer asistir a un lugar como por ejemplo el colegio donde está siendo víctima del acoso”, sostuvo.

Recalcó que es importante tener en cuenta las redes de apoyo que se pueden activar para estos casos. “La persona en la que se tenga la confianza de expresar lo que está sucediendo es muy importante, porque es la indicada para que la afectada se exprese”, sostuvo.

Destacó que la atención de un profesional es importante cuando se tienen estrategias como la psicoterapia.

“La prevención está orientada en que la persona pueda tener un referente para expresar y contar lo que le sucedió para acudir a una red de apoyo”, añadió.