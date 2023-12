Los villancicos colombianos más populares: letra para que cante y disfrute de las novenas

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén,

con mi burrito sabanero voy camino de Belén,

si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero,

el lucerito mañanero ilumina mi sendero

si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando,

En mi burrito voy cantando mi burrito va trotando

si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven si me ven voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki,tuki tuki tuki

ta apurate mi burrito que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki,tuki tuki tuki tuu

apurate mi burrito vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén

con mi burrito sabanero voy camino de Belén

si me ven si me ven voy camino de Belén

si me ven si me ven voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero,

el lucerito mañanero ilumina mi sendero

Si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

En mi burrito voy cantando, mi burrito va trotando,

En mi cuatrico voy cantando mi burrito va trotando

si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki,tuki tuki tuki

ta apurate mi burrito que ya vamos a llegar

Tuki tuki tuki tuki,tuki tuki tuki tuu

apurate mi burrito vamos a ver a Jesús.

Con mi burrito sabanero

voy camino de Belén

con mi burrito sabanero

voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén

si me ven, si me ven voy camino de Belén.

Los peces en el río