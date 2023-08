Luisa Lafaurie Cabal (Luisa Postres) que copiaron su malteada de torta de zanahoria

"Yo estuve ahí detrás y finalmente me dijo: 'Mira, la verdad es que Juan Valdez no puede hacer una colaboración con marcas tan pequeñas como la tuya'".

"Yo no entendía porque eso era lo que decía que el correo, como que 'estamos evaluando una posible colaboración entre ambas marcas'. Entonces, ¿para qué me haces invertirle tanto tiempo a esto si eventualmente no iba a pasar?"

"Hasta ahí quedó mi capítulo con Juan Valdez, hasta que hoy me encuentro con este nuevo producto que están sacando, que es muy parecido a este que les voy a mostrar. Esta es nuestra malteada de torta de zanahoria que la lanzamos en agosto de 2021, un par de meses antes de empezar a hablar con ellos; es decir, ya estaba al aire cuando ellos nos contactan para desarrollar productos en conjunto".

"Es que hasta el caramelo salado es igualito: estoy segura de que lo están usando y yo creo que tendré que probarla para ver qué tan bien les quedó. Pero, díganme ustedes, ¿qué creen? ¿Es pura casualidad o es copia?"