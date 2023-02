Fue en su cuenta de TikTok que la mujer divulgó un video a finales del 2021 donde dio una serie de explicaciones y argumentos sobre la crianza de sus ‘bendiciones’.

Sin embargo, la grabación de la mujer que hizo popular recientemente y ha tenido decenas de comentarios de nuevo por lo que dice.

Tara, la madre, señaló en su video “tres opiniones impopulares de paternidad” y pasó a señalar en concreto:

“ No les permito fiestas de pijamas ”

” “Mientras terminen la escuela y las tareas del hogar, no limito su tiempo frente a la pantalla”

“Si no comen lo que hago, no comen”

Frente a su primera advertencia alrededor de las pijamadas, la mujer insistió en que no confía en lo que sucede en otras casas.

“No puedo confiar en lo que sucede en la casa de otra persona. Y luego no las hagas en la mía porque eso no es justo”, sostuvo la madre.