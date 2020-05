MamáSinFiltro, la campaña para homenajear a las madres en su día

Este domingo 10 de mayo se celebra el Día de la Madre, una fecha que siempre ha sido muy importante para todas las familias colombianas al ser el momento ideal para resaltar el papel y la valiosa labor que las madres tienen en todos los hogares.

Sin embargo, esta celebración también abre la oportunidad de conocer todas las facetas de una madre, no solo como la mujer que pone todo su esfuerzo y amor para sacar adelante una familia, sino como un maravilloso ser humano que también enfrenta situaciones divertidas y en algunos casos bochornosas en su día a día como madre.

Sin duda alguna todas las mamás han vivido un momento difícil o vergonzoso y que ahora es una divertida anécdota sobre las diferentes pruebas que una madre debe afrontar.

En el marco del 'día de la madre', Twitter no quiere que estas divertidas historias pasen desapercibidas y por ello ha lanzado el hashtag #MamáSinFiltro. Con este ht las madres podrán contar los momentos más graciosos, vergonzosos que han tenido en su labor como mamá.

Es clave tener claro qué historia se va contar, la cual se compartirá con un video creativo hecho en casa. La idea es que cada publicación revele el lado divertido, humano y sensible, de una madre al mostrarse sin filtro ante otras mujeres.

De hecho, la primera mujer en hacerlo fue Andrea Guerrero quien habló de lo afortunada que se siente de poder compartir más tiempo con su familia. En su anécdota narró lo que ocurrió en el detrás de cámaras de la divertida interrupción de su hija en plena emisión de su programa de deportes en casa.

Se acerca nuestro día y decidí ser #Mamásinfiltro porque la cuarentena nos ha permitido ser más reales... venía pidiendo más tiempo en familia, lo que la vida no me dijo es cómo me lo concedería; así que disfruto cada segundo. Y para Uds #UnaMadreEs ? pic.twitter.com/w9SpjTm1ML