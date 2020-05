Maniquíes en mesas, la estrategia de un restaurante para mantener el distanciamiento social

Sus miradas están vacías, sus sonrisas, petrificadas, visten como en la época de la posguerra y no necesitan reservación para uno de lo mejores restaurantes en Estados Unidos.

Un restaurante con estrellas Michelin del estado de Virginia encontró una forma divertida o espeluznante, dependiendo de los gustos, para obligar a mantener el distanciamiento social de sus clientes: el uso de maniquíes disfrazados sentados entre los comensales, cuando reabra a finales de mayo

Le puede interesar: Un 'entierro express' fue transmitido por el hijo de un hombre que murió de coronavirus

"Cuando necesitábamos resolver el problema del distanciamiento social y reducir a la mitad la ocupación de nuestro restaurante, la solución parecía obvia: llenarlo con maniquíes vestidos de manera interesante", dice en un correo electrónico, el chef Patrick O'Connell, propietario de The Inn at Little Washington.

"Esto permitirá mucho espacio entre los clientes reales, provocará algunas sonrisas y ofrecerá algunos cuadros fotográficos divertidos", añade.