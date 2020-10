Marcela Reyes, otra víctima de biopolímeros, mostró cómo quedó su cola

El pasado 5 de octubre la DJ Marcela Reyes tuvo que ser operada de urgencia para extraer rastros de biopolímeros que comenzaron a generarle de nuevo daños y dolores en los glúteos.

A través de sus redes sociales compartió con los seguidores que ya tuvo que retomar su vida laboral tras ser intervenida quirúrgicamente y pese a no estar del todo recuperada.

“Ya tengo que cumplir con demasiados compromisos, ya no más cama, estoy otra vez activa. Aunque hoy estoy en mi día 12 de la cirugía, todavía me siento indispuesta”, señaló en una de sus historias en Instagram.

Contó que estuvo el doctor Andrés Rivera revisando cómo va su avance en la recuperación y le aconsejó seguir con los cuidados porque aún cree que necesita al menos 15 días más para poder estar bien.

“Todavía me duele mucho sentarme, me canso, pero por lo menos ya puedo gritar cuando me escuchaban hablar bajo era porque me ahogaba”, expresó.

Cuando se conoció la noticia de su intervención, muchos salieron a asegurar que todo hacía parte de un show para seguir vigente en los medios de comunicación, sin embargo, Marcela con una publicación en sus redes callo las críticas.

Mostró cómo quedaron sus glúteos tras la cirugía y los evidentes hematomas en las nalgas y en los brazos, además que aún debe usar pañal por prevención.

Los biopolímeros han comprometido seriamente la salud de varias modelos y presentadoras colombianas, como Jessica Cediel, quien ya ha tenido que someterse a varias cirugías, Lina Tejeiro, que hace unas semanas también tuvo que pasar por el quirófano, Elizabeth Loaiza, quien ahora afronta un cáncer de útero.