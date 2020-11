Mateo Carvajal y la fobia más 'absurda' que tiene

Mateo Carvajal se ha convertido en protagonista de diferentes noticias en redes sociales debido a las publicaciones que comparte en sus perfiles oficiales, donde plasma su talento deportivo, su faceta como padre primerizo y algunos detalles de su vida personal, de la cual no suele hablar frecuentemente.

A pesar de que en ocasiones el colombiano ha sido criticado por sus tatuajes o algunas actividades que realiza con su hijo Salvador Carvajal Ramírez, como compartir la cuchara del desayuno, recientemente, llamó la atención de sus seguidores durante una dinámica de preguntas pues reveló uno de los temores más grandes que tiene.

En esta famosa casilla, con la que interactúan algunas celebridades con sus seguidores, el paisa quiso dialogar un rato con los usuarios de Instagram y responder curiosidades que tenían sobre su vida personal.

Una persona se interesó por conocer cuál es la fobia más absurda que tiene el deportista, además de querer saber una anécdota relacionada con este temor.

"¿Cuál es tu fobia más absurda?", preguntó la persona.

"Yo creo que los sapos y las ranas", dijo Mateo en primer lugar, antes de justificar la respuesta con la historia detrás de esta fobia.

"Es que una vez, no pues me traumaron, porque me metieron un sapo como detrás de la camisa y parce, eso como que le sentía la barriga toda pegachenta y la spatas tratando de salir. Y no, traumado para siempre", agregó carvajal, mientras mostraba en su rostro la incomodidad que sintió en aquel momento por esta broma que le jugaron.

En este mismo espacio, Carvajal aprovechó para mostrar su característico humor y burlarse de la foto que tenía en su contraseña cuando cumplió 18 años. Al mostrar la imagen se puede observar cómo lucía en aquella edad sin tatuajes y sin el retoque que se realizó en su nariz.

"Atención al siguiente animal exótico", afirmó Mateo mientras grababa el documento de identidad, donde no llevaba ni barba.

"La cara de una persona que no tiene idea de lo que va a pasar con la vida", agregó, mientras se reía de la fotografía.