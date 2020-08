Mauricio Bastidas responde a críticas tras pedir ayuda para su cirugía plástica

Mauricio Bastidas, reconocido por su papel de ‘PVC’ en la novela ‘Tres Milagros’ del canal RCN, resultó herido hace una semana en medio de un atraco en Cali. Los ladrones, no contentos con robarle el celular, le dispararon en la cara, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital San Juan de Dios donde se recuperó satisfactoriamente.

Sin embargo, debido a su gran cicatriz ha estado recolectando una ayuda económica a través de las redes sociales para hacerse una cirugía estética y poder disminuir la herida que le quedó en su rostro.

Cabe mencionar que debido a las graves heridas, fue la Dj. Marcela Reyes la que empezó a realizar la campaña a través de las redes para recoger los fondos y ayudarle con su cirugía reconstructiva, pero esa acción ha sido fuertemente criticada por varias personas, ya que aseguran que el actor tiene el dinero suficiente para pagar dicha intervención estética.

Por esta razón, Bastidas decidió aclararle a los internautas que pese a que no le falta nada y no se está muriendo de hambre, no cuenta con los recursos suficientes para pagarse la costosa cirugía.

“Hay muchísima gente que me está criticando por la campaña que empezó Marcela, y bueno yo accedí porque ella me dijo 'Negro, yo no te quiero ver la cara así'. Yo no tengo la plata para operarme en estos momentos, no me estoy muriendo de hambre, si tengo que admitirlo, obvio no, pero tampoco tengo la plata para operarme y quedar bien”, aseguró Bastidas.

El actor aprovechó la interacción para agradecerle a todas a las personas que lo han estado apoyando.

“Agradezco en el alma porque es un gesto muy noble de ella y de parte de ustedes (…) Que la indiferencia no nos mate, que el odio y rencor no nos esté consumiendo", expresó Bastidas.

Por último, denunció a personas inescrupulosas que están utilizando su nombre para recolectar fondos y estafar a las personas. Asimismo, dejó claro cuál era su cuenta personal para que no cayeran en esa trampa.