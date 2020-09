Me escribió, pero yo me negué a contestarle: Iván Lalinde habla de la muerte de Lina Marulanda

Tras más de 10 años de la lamentable muerte de la modelo, actriz y presentadora Lina Marulanda, aún es recordada por sus seguidores, amigos y familiares quienes han ido revelando detalles de su vida y de sus últimos momentos, antes de tomar la fatídica decisión.

Los más recientes detalles se dieron a conocer por parte del presentador Iván Lalinde, quien fue muy cercano de la modelo y quien tuvo la posibilidad de compartir con ella días antes a su muerte.

Pues Lalinde reveló que fue tan fuerte la conexión que tuvieron que, incluso, después de muerta Lina lo sigue acompañando como su “angelito”. También aseguró que ha tenido comunicación con ella.

En una entrevista reciente al presentador, se llegó al tema de Lina Marulanda, al que Iván se refirió visiblemente conmovido. Contó que no se pudo despedir de ella porque, aunque el día anterior la modelo le escribió insistentemente, él se negó a responderle los mensajes.

Contó que días antes se había visto con ella y otros amigos y que la vieron “muy malita”, pero que se tranquilizaron de saber que por esos días estaba acompañada de sus padres.

Lalinde había quedado de verse con Lina para almorzar el miércoles, pero “ella me sacó el jopo”, recuerda el presentador contando que posteriormente la modelo comenzó a escribirle, pero él ignoró los mensajes.

“Mor, sí, contéstame”, “Mor, por favor”, decían algunos de los mensajes de Lina, que Iván asegura que no le quiso responder.

Contó que al día siguiente se encontraba organizando su negocio cuando “me llaman y me dicen: ‘Lina se mató’. Yo no podía creerlo”.

“Me acuerdo que, con delantal, con todo, con las manos untadas de mora, me monté al carro… Llegué a la casa de ella y era como una película de terror”, recuerda acongojado.

Tras mencionar varios episodios en los que ha tenido contacto con Marulanda, Iván hizo énfasis en uno en especial cuando la joven le pidió perdón por haber causado tanto dolor con su suicidio.

En diálogo con el periodista Juan Diego Alvira, Iván Lalinde recordó que hace cuatro años se encontraba en una sesión de canalización de ángeles y que al finalizarla había algo que impedía cerrar la sesión. Según relató, la experta que dirigía le comentó que había un ángel junto a él que no se quería ir.

Lalinde contó que le dijeron que se trataba de una energía que en vida fue mujer, ante lo que él mencionó a Lina y asegura que inmediatamente comenzó a recibir mensajes de ella.

“Me pidió perdón. Me dijo que la perdonara por lo que me había hecho. Yo le dije: ‘No me hiciste nada’. Claro, porque la forma en que lo hizo fue dura”, dijo el presentador.

También contó que ella le dijo “que estaba feliz, que estaba muy bien, que ella necesitaba salir de eso; que ella me amaba con toda su alma y siempre iba a estar al lado mío; que para lo que quisiera le pidiera, que ella tenía todo para ayudarme y que ella nunca me iba a abandonar”.

Este relato se conoce luego de que en días anteriores se revelara otros detalles como un diario y unos escritos que hizo la modelo antes de tomar la falta decisión.