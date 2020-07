Media hermana de James Rodríguez habló de la relación con su papá

Juana Valentina decidió sacar de la duda a sus seguidores y con la opción de ‘Hazme una pregunta’ respondió a temas que siempre suele evadir en las redes sociales. La dinámica la hizo para grabar un video para su canal de YouTube.

Una de las primeras respuestas que llamó la atención de los internautas es que habló de la actual relación que tiene con su papá, Juan Carlos Restrepo. Cabe recordar que Juana es media hermana del futbolista, pues ambos son de padres diferentes.

“¿Qué hay de tu papá? Cuéntanos todo”, fue la pregunta que le hicieron en su cuenta de Instagram.

Juana sin rodeos respondió: “Mi papá y yo no vivimos en la misma ciudad, por eso eventualmente nos vemos y con la cuarentena está súper difícil todo el tema de viajar”.

“Mis papás se separaron cuando yo era pequeña. Yo me quedé con mi mamá, por obvias razones y por ello tengo una relación más estrecha con mi mamá, pero no quiere decir que no ame y no respete a mi papá, claro que lo amo y respeto, pero por eso ustedes no lo ven casi en mis redes sociales porque no estamos en el mismo lugar”, agregó.

Otro de los interrogantes que llamó la atención fue que habló de su excuñada, Daniela Ospina. Momento que aprovechó para aclarar si la odia o no.

“No mis amores, no nos odiamos. No tengo rencor con nadie, de hecho, en varias ocasiones lo he dicho: estoy absolutamente agradecida con Daniela porque me hizo tía, le tengo respeto porque es la mamá de mi sobrina, así que no me llevo mal con nadie, no odio a nadie, no sé de dónde sacan esto”, aclaró Juana.

Por último, explicó por qué no está en España con su familia. “Yo tengo que trabajar, tengo responsabilidades como todos ustedes, tengo mi propia empresa, estoy llena de metas y sueños y para cumplir esos propósitos tengo que hacer sacrificios”.

“No es que no extrañe mi familia, yo extraño a mi familia muchísimo, hay días que lloro, llevo ocho meses sin verlos y no sé cuándo los voy a ver porque no sé cuándo habiliten los vuelos en Colombia”, puntualizó.