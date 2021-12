Abejas: Colombia sin estudios sobre efectos adversos de químicos agrícolas

Colombia no cuenta con estudios sobre efectos adversos de los químicos agrícolas en las abejas, sobre todo nativas, según indicó el docente e investigador de la Universidad de Caldas, Víctor González.

Tras la millonaria demanda interpuesta por un grupo de apicultores al Estado tras la muerte de millones de abejas por el uso de químicos agrícolas, el investigador consultado por RCN Radio señaló que poco se habla de los efectos 'sub-letales' en las abejas melíferas y nativas del país.

"Hay dos cosas: los efectos letales que acaba completamente con la vida de población de abejas, pero también hay efectos sub-letales que no las matan, pero por ejemplo afecta otras cosas como la manera en la que ellas vuelan porque se desorientan, afecta la capacidad de aprender dónde están las flores, se pierden en el bosque. Entonces hay aspectos que todavía no se han considerado y no se han estudiado a profundidad en el país", indicó.

Lea más: La felina silvestre albina rescatada en Antioquia tiene nuevo hogar

En ese sentido, el experto señaló que "aquí estamos hablando de abejas de la miel que son manejadas de cierta manera para obtener esos recursos, pero también Colombia tiene otras especies de abejas nativas que ni siquiera hemos considerado y de las que no tenemos muchos datos".

Recalcó que las abejas de las que hablan los apicultores y que se están muriendo debido al uso indiscriminado de insecticidas, fungicidas y herbicidas, fueron importadas. "Traídas al país por los españoles para producir miel y polen", dijo.

En cuanto a la decisión de demandar al Estado, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Ambiente, al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el investigador de abejas afirmó que "es un paso gigante que hemos hecho otra vez como sociedad, como individuos, como país. Esto es pensar la naturaleza de otra manera".

Por lo pronto, las entidades demandadas no se han pronunciado al respecto.