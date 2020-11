Anguila atravesó la garganta de una garza que se la había comido

La vida en la selva es difícil pero no es usual ver una escena como la que captó un fotógrafo amateur de Estados Unidos, que da cuenta del momento en que una anguila serpiente atravesó la garganta de una garza que la había devorado.

La imagen se viralizó en redes sociales por su carga de crudeza y salvajismo, pues se puede ver a la anguila colgada en el aire mientras la garza vuela con sus últimos alientos, mientras lleva el cuello perforado por las heridas que le produjo este extraño animal.

La imagen fue compartida en redes sociales por un ingeniero llamado Sam Davis que tomó la foto porque pensó que la serpiente había mordido el cuello del animal volador. Sin embargo, cuando observó las fotos con detenimiento en su casa se dio cuenta del salvajismo de la escena, según reveló The Sun.

Finalmente, algunos usuarios compartieron la imagen con mensajes de reflexión como el siguiente: "El viejo proverbio que dice, 'ten cuidado con lo que comes. Aplica para esta garza que devoró una anguila que pudo escapar".

"Horror moment eel bursts its way out of heron's throat while it's flying away" Yeah, headline (from Daily Star) speaks for itself. Photos are from Maryland. Heron survived. Photos Mr Sam Davis. #birds #birdsvsfish #eels #animals pic.twitter.com/JoPQMcvMVv