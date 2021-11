Apagón Mundial: qué es y cuándo podría suceder

Tras una pandemia, diferentes hechos políticos en Europa y ataques cibernéticos, la posibilidad de un apagón mundial ha tomado fuerza.

Desde Viena, el Ministerio de Austria ha lanzado la aleta de este supuesto apagón que podrá afectar a toda la región y que puede ser por tiempo indefinido.

Estos rumores, que se han extendido las últimas semanas, han generado zozobra en la población e incluso algunos políticos han dado instrucciones en caso de que algo así pueda suceder. Sin embargo, este apagón mundial aún no es confirmado.

Anteriormente, los apagones han sido voluntarios se conocen como ‘La hora del Planeta’, con estos se busca concientizar a la humanidad del cambio climático y el cuidado de la biodiversidad, pero lo que se han venido viralizando es totalmente diferente, pues este apagón energético generaría un colapso en la vida y la economía mundial.

¿Qué posibilidades hay de un apagón?

Aunque este no es un hecho que sea completamente confirmado, las probabilidades son muy limitadas, aunque esto no significa que no sea posible, pero se caría en países europeos y afectaría a zonas específicas.

Este rumor tomó fuerza tras las declaraciones de la ministra de Defensa de Austria, Klaudia Tanner, quien alertó que este es "un peligro real, pero subestimado”.

Según Tanner, la pregunta no es si habrá un apagón o no, sino cuándo: “todas las redes eléctricas de los países europeos están interconectadas a la red eléctrica europea, de manera que, si hay un apagón, las luces podrían apagarse en toda Europa'', expresó.

Con la campaña ‘¿Qué hacer cuando todo se para?’, la ministra decidió lanzar información y consejos para que la población tenga una guía práctica en la que destacan los materiales y sustancias que deben tener en casa.

A pesar de que no hay una fecha estimada, Austria planea estar completamente preparada para 2025. Por otra parte, algunos expertos esperan que este apagón sea “en los próximos cinco años”, indica el medio español ‘Antena3’.

Los Gobiernos instan a la población a estar preparados y recomiendan a tener un punto de encuentro con sus familiares, además de crear redes de cooperación con sus vecinos.