Autoridades ambientales piden no tener tortugas como mascotas 

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena) hizo un llamado especial a no tener tortugas como mascotas en las casas.

Esto petición se da ante el elevado número de casos de personas que tienen en sus hogares ese tipo de animales, razón por la que se ha hecho un llamado urgente para que se abstengan de apoyar esa práctica ilegal y que no solo afecta la conservación y la reproducción de esta especie silvestre, sino que además puede ser nociva para la salud humana por causa de una bacteria denominada salmonela.

Puede leer: "La selva se quema mientras ustedes hacen la guerra": crítica de Gustavo Petro en Asamblea de la ONU

Recientemente, el Centro Comercial Primavera Urbana ubicado en la ciudad de Villavicencio, realizó varias entregas voluntarias a la corporación completando ya 142 tortugas entre morrocoyes, terecay, hicoteas, sabanera y charapas, que fueron dejadas de manera irresponsable por la comunidad en el bosque o en la fuente hídrica de dicho lugar, que no cumple con las condiciones ecológicas para su supervivencia.

De acuerdo a la valoración hecha por el equipo de veterinarios, se encontró que varios de estos reptiles tenían su caparazón irregular o simplemente no estaban en las mejores condiciones de salud, debido a que no se alimentan correctamente, no tienen luz solar y no se encuentran en su hábitat natural, lo que impide su normal desarrollo y crecimiento.

Le puede interesar: Nueva masacre en el país: cuatro hombres asesinados en Puerto Lleras, Meta

Cormacarena también invitó a los habitantes del Meta a no tener en cautiverio estos ejemplares y entregarlos a la autoridad ambiental a través de la línea de fauna silvestre 3214820327, o las redes sociales oficiales, tras indicar que las tortugas deben estar libre en un ecosistema específico, dependiendo sus características y su estado de conservación.