Científicos descubren que el centro de la Tierra no es totalmente solido como se creía

La revista Physics of the Earth and Planetary Interiors publicó un estudio realizado por el Instituto de Geofísica y Planetología de Hawái, EE.UU. en el que sugieren que el núcleo de la tierra no es totalmente sólido como se creía años atrás.

"El núcleo de la Tierra es fundamental para nuestra comprensión de muchas investigaciones geofísicas ", señalan en el artículo.

Para los científicos en el mundo estas revelaciones permiten explorar otros horizontes y estarían evidenciando que el centro de la tierra no es "una aburrida bola de hierro", indica Jessica Irving, sismóloga de la Universidad de Bristol en Reino Unido.



