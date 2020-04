Cuarentena por coronavirus propicia apareamiento de dos pandas en Hong Kong

Cuando la pandemia actual obligó a cerrar el parque el pasado 26 de enero, los mamíferos de 14 años estaban a la mitad del promedio de vida del panda y casi una década después del comienzo de la madurez sexual.

Según el zoológico, el período de gestación de un panda oscila entre 72 y 324 días, pero el embarazo sólo puede ser detectado por una ecografía unas dos semanas antes del nacimiento.

Ocean Park says its resident giant pandas Ying Ying and Le Le have mated naturally for the first time since they started trying a decade ago.



Executive director Michael Boos says it’s “extremely exciting” as there’s a higher chance of pregnancy.



