Defender el ambiente en Colombia es una sentencia de muerte, advierte ONG

La ONG Ambiente y Sociedad lamentó "profundamente" que Colombia ocupe el primer puesto como país más peligroso para la defensa del ambiente y añadió que,"defender el ambiente es una sentencia de muerte".

Colombia “Una ola de violencia creciente", así titula la sección del informe 'Defender el Mañana' de Global Witness, señalando que es uno de los países más violentos para los defensores de la tierra y el medio ambiente. Durante 2019 fueron asesinados 64 defensores y defensoras del medio ambiente.

“Este número representan vidas truncadas, luchas comunitarias amenazadas y desgastadas. El líder sin su tierra no existe, no es suficiente aislarlos de su territorio, que es su vida (...) La ratificación del El Acuerdo de Escazú nos abre una oportunidad histórica para lograr una protección efectiva de los defensores, razón por la cual hacemos un llamado al Congreso de la República para que el trámite de ratificación sea desarrollado con celeridad”, señaló Vanessa Torres, subdirectora de Ambiente y Sociedad.

María Alejandra Aguilar, coordinadora de Justicia Climática de Ambiente y Sociedad, comentó por su parte que, “en comparación con los datos del 2018 del reporte Enemigos del Estado, los asesinatos en Colombia a defensores del ambiente se incrementaron en un 62.5% con la cifra récord de 64 líderes asesinados en 2019".

Reseña que lo anterior significa que, en promedio, un defensor de la tierra es asesinado semanalmente en el país. "El 90% de los asesinatos se mantiene en la impunidad, no hay responsables por los ataques, no hay justicia para las víctimas y no hay garantías de no repetición", afirmó.

Apuntó que, "dentro de las poblaciones más afectadas por la violencia hacia defensores ambientales en Colombia, se destacan los pueblos indígenas, un aproximado de 64 pueblos indígenas se encuentran en riesgo de extinción cultural por causas relacionadas al desplazamiento sistemático y la defensa de sus territorios y modos de vida".