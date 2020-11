Descubren una especie de camaleón que no se veía desde hace más de 100 años

Los camaleones Furcifer Voeltzkowi no se extinguieron y, por el contrario, como se pensaba hace más de 100 años cuando dejaron de avistarse en el mundo.

Así lo confirmó la revista alemana especializada Salamandra, al publicar las pruebas de ADN y el hallazgo de ejemplares vivos y en estado salvaje.

El extraordinario descubrimiento lo realizó un grupo de científicos, en medio de una expedición realizada en marzo y abril de 2018 a la isla de Madagascar, aunque sí detallan que esta especie corre riesgo, debido a la deforestación de su hábitat.

FOUND: The Voeltzkow’s Chameleon had been lost to science since 1913...but no longer! An expedition team rediscovered the colorful species during an expedition in Madagascar. This is the 6th of our most wanted lost species found! https://t.co/7ZK2AGV6aY (Video: Frank Glaw) pic.twitter.com/wYqwN5UlX4