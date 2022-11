"Disminuyan la deuda": Petro a los bancos del mundo tras la crisis climática

El presidente Gustavo Petro insistió, en medio de su visita a Egipto para la COP27, la cumbre ambiental más importante del mundo, que "se debe disminuir la deuda de los países pobres, los países en desarrollo".

En las declaraciones, con llamados al Fondo Monetario Internacional, pide que se cambie la deuda por acciones climáticas.

" (...) La voz de esa América tiene que juntarse para que un tema que suena simple, que suena lógico, disminuyan la deuda y dedicamos esos dineros a la acción climática, se vuelva una realidad", indicó Petro en el Foro Permanente Indígena, en el marco de la COP 27.

Lea: Petro se reunió con Maduro en Egipto y hablaron sobre la protección de la Amazonía

Y añadió: "porque les cuesta que la tasa de interés y que el interés no corra de nuestras sociedades hacía instituciones financieras públicas y privadas al mundo. Les cuesta mucho. Pero hoy la vida se impone sobre la tasa de interés. Y eso significa cambiar deuda por acción climática".

En este discurso, el Presidente insistió también en la necesidad de "dejar atrás el petróleo y el carbón".

"Hoy sabemos lo que significa esa selva, desde la perspectiva de una lucha contra la crisis climática. Yo casi que diría que es el segundo, tercer, punto más importante; el primero siempre será dejar de consumir petróleo y carbón. Sin eso todos los demás esfuerzos se pierden, se evaporan. Y hay, obviamente, una resistencia desde intereses muy poderosos de la economía, de la política, de las sociedades, a dar ese paso que es el fundamental: dejar el petróleo y el carbón", afirmó el Presidente colombiano.

Petro dijo en Egipto que ya es hora de que la humanidad tenga otro concepto sobre la riqueza, dejando atrás la idea de acumular bienes.

"(...) Siguen pensando que la riqueza consiste en acumular y tener bienes, cosas y no en existir. Y se ha puesto en contradicción el tener con el existir. Si la riqueza la empezamos a medir en términos de intensidad de la existencia, que no pesa, que no es propiamente una cosa, sino que es el sentir del ser humano en la cultura, en su expansión como ser en esta tierra, entonces no tendríamos la crisis climática y viviríamos mejor", indicó.