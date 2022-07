Dura respuesta de Petro a Peñalosa por críticas sobre no hacer fracking en Colombia

Cabe recordar que este miércoles el presidente Iván Duque explicó algunas de las razones con las cuales argumenta el por qué no se debe detener la producción y exploración petrolera, como lo propone el gobierno entrante de Gustavo Petro.

"No nos pueden decir: Petróleo No; porque resulta que el petróleo -gústenos o no nos guste- representa cerca del 40% de la inversión extranjera directa en el país, más del 40% de la generación de divisas, más del 30% de la capitalización bursátil y más del 20% de los ingresos tributarios de la nación", enfatizó.