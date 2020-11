El elefante más triste del mundo recibe terapia con música de Frank Sinatra

Hace poco tiempo se conoció la noticia de que el elefante Kaavan, que fue calificado por algunos como el más triste y solitario del mundo, iba a ser liberado tras un encierro que duró 35 años en un zoológico de Islamabad (Pakistán).

Esta liberación fue posible gracias a la intervención de varios activistas y defensores del medio ambiente y de los animales que presionaron para que el elefante lograra tener unas condiciones de vida más dignas, pues se encontraba mal de salud debido al sobrepeso que tenía por la mala alimentación que recibió por décadas.

En este contexto, el animal será trasladado a Camboya, para que viva en un santuario de vida silvestre. Ese viaje, que sería a finales de noviembre, representa un reto enorme para el elefante porque también tiene un problema en sus patas y uñas debido a la falta de movimiento.

Con el fin de aliviar la carga del animal, que tendrá que soportar un recorrido de 4.000 kilómetros en jaula, el elefante fue sometido a un tratamiento con música de Frank Sinatra que parece lograr calmarlo y ponerlo de mejor humor, según confirmó el supervisor de controles médicos del animal.

Los cuidadores han probado con todo tipo de música para animarlo y el tema que mejor funciona es My way, de Frank Sinatra. Al menos este tema logra darle un poco de ánimo a un animal que durante varias décadas de su vida no ha hecho otra cosa que sentirse aburrido y solitario.