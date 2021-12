El increíble caso del ganso que pone huevos con yemas negras

Asombrados, así se encuentran los habitantes de Hangzhou, en China, luego de un increíble hallazgo que hicieron en uno de los gansos que tiene un vecino del sector.

El granjero que se dedica a la comercialización de huevos como método de emprendimiento, fue increpado por uno de sus vecinos que le mostró que uno de sus animales favoritos, estaba sacando unos huevos con las yemas de color negro.

Lea también: Un perro y un gato donan sangre para ayudar a sus colegas más necesitados

Este hecho impactó tanto al hombre, que manifestó que se le hacía muy extraño que ocurriera este fenómeno, teniendo en cuenta que sus animales no presentan ninguna anomalía y por el contrario, su comida se lleva de forma normal.

Sin embargo, lo que más llama la atención del caso es que pese a tener este oscuro color, la misma persona que hizo la sugerencia a este hombre, dijo que no desprendían un mal olor, y que su sabor es particular pero no disgusta al respecto de otros huevos normales.

Además, insinuó que el ave pudo haber consumido exceso de moras negras, algo que podría causar que la yema de sus huevos tome esta tonalidad, aunque sus heces si se depositen de forma natural.

Lea también: La serpiente más grande que haya existido en el planeta fue descubierta en Colombia

No obstante, por la preocupación de lo ocurrido, estos sujetos acudieron a un especialista en aves de corral, que después de unos minuciosos estudios resaltó que este fenómeno científicamente hablando no puede ocurrir, por lo que hará unos análisis más profundos, para determinar la causa que lleva a que el ganso produzca este tipo de huevos.