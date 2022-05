El pez basa en Colombia: Discordia entre el Instituto Humboldt y autoridad pesquera

Y añadió: "el Instituto Humboldt se guía por literatura bibliografía muy ambientalista que está en contra del cultivo del pez basa".

Recalcó, además, que en el país "no se ha encontrado el primer ictioplancton (huevos y larvas de peces) que se haya reproducido, por tanto no es invasora. Es un huevo diferente que se adhiere a una raíz o una hoja. Incluso para incubar se necesita que el agua tenga un PH especial y nuestros ríos y complejos cenagosos no lo tienen".

Entre tanto, Carlos Lasso, director de Investigación de Recursos Hidrobiológicos del Humboldt aseguró que existen dos estudios que hablan de la incidencia negativa que podría tener el pez basa en los ecosistemas de agua dulce como el río Magdalena y el río Sinú, donde se han reportado algunos individuos.

El primer estudio es del año 2012, con la publicación del catálogo de especies introducidas en Colombia de la serie de recursos hidrobiológicos y pesqueros del país, que recopiló información internacional sobre el pez basa y su incidencia.

El segundo fue publicado este año. "Este es un informe mucho más preciso y completo con recomendaciones al ministerio de Ambiente y al país en general", dijo.

Explicó el investigador del Humboldt que en estas investigaciones se habla de lo que pasa cuando una especie exótica llega de un lugar a otro.

"Lo que pasa es que no tiene ningún tipo de depredador natural; hay muchos ejemplos de la naturaleza en todo el planeta tierra. Es una amenaza potencial de convertirse, en cualquier momento, en una especie invasora, al crecer de manera exponencial".

Dijo que "el pez basa no tiene depredadores en Colombia establecidos porque la cuenca del río Magdalena, que potencialmente pudiera tener depredadores sobre ese pez, sus poblaciones son muy bajas y me refiero específicamente, por ejemplo, al bagre rayado del Magdalena".

Lasso sostuvo, en diálogo con RCN Mundo, que el río Magdalena es uno de los afluentes de Colombia y sur América que tiene una mayor cantidad de peces endémicos (únicos en ese ecosistema) y "que justamente esas especies endémicas pueden verse afectadas" por peces exóticos como el pez basa.

Aclaró que si bien todavía no existen registros sobre la invasión del animal, inicialmente en las aguas del río Magdalena y Sinú el pez basa podría estar en una fase de adaptación y por lo tanto, todavía no es masiva su reproducción.

Puntualizó que con las recomendaciones emitidas en los estudios publicados, el mensaje es prevenir porque argumenta que una vez la especie empiece a reproducirse de forma masiva, "no habrá manera de controlarla".