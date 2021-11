El sector no es el responsable de la debacle climática: Asociación del Petróleo

En la clausura de la IV Cumbre del Petróleo y Gas, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, aseguró que el sector no es el responsable de la debacle climática.

Mencionó que “el responsable del cambio climático no son los hidrocarburos, son los gases de efecto invernadero, incluido el dióxido de carbono. El dióxido representa el 76% de los gases que como sabemos calientan el planeta. De esos, el 40% se origina en el carbón, 31% en petróleo, 21% en el gas natural. El 61% de las emisiones no tiene que ver con la industria”.

Asimismo, dijo que “Colombia y el sector no son los responsables de la debacle climática. Es más complejo, pero estamos llamados a cumplir un rol decisivo para ayudar a detener el cambio climático. La gestión del cambio climático requiere de hechos y no palabras. Hechos de sostenibilidad”.

También resaltó que las empresas aliadas en la ACP lideran 58 proyectos para reducir 250.000 toneladas de CO2 al año. De esos proyectos, 17 le apuestan a generar 100 megavatios de energía

Lloreda indicó además que “la transición energética no es posible sin la minería y sin los hidrocarburos. Estos son las que la hace y harán posible. Las renovables requieren diferentes tipos de minerales entre ellos el cobre que Colombia tiene y desprecia”.

“El petróleo es y seguirá siendo fundamental en el desarrollo global y del país, no solo por los combustibles, si no por los demás derivados como el plástico que a la fecha no tiene sustituto. Creer que la transición se dará de la noche a la mañana es falso, no es posible”, agregó.

A renglón seguido, manifestó que “Colombia sobresalió en la COP26, cumbre que, si bien no respondió a las expectativas que algunos tenían, no género mayores sorpresas. Pero lo que quedó claro es que la transición en la que todos debemos estar comprometidos no es fácil”.

Adicionalmente, afirmó que “podríamos llegar a exportar gas natural si nos decidimos cómo sociedad a extraer dichos recursos de manera responsable y aprovechar la limitada ventana de oportunidad. Las empresas y el gobierno nos hemos puesto en la tarea de incrementar la producción a 2022 en 100.000 barriles más, porque no estamos satisfechos con la producción actual y el nivel de exploración”.

“La vulnerabilidad y la democracia en Colombia es una preocupación creciente no sólo de la industria de hidrocarburos del sector privado si no muchos colombianos”, concluyó Lloreda.